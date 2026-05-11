Les Musicales d’Anzy orgue et orchestre Rue Altaric Anzy-le-Duc

Anzy-le-Duc

Les Musicales d’Anzy orgue et orchestre

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Concert orgue et orchestre Bach de père en fils par Frédéric Mayeur et l’ensemble orchestral de Dijon.

Si le nom de Jean-Sébastien Bach est incontournable dans l’histoire de la musique, on connaît souvent moins la production riche et contrastée de ses fils. Ce concert est l’occasion de découvrir cette filiation musicale à travers un répertoire varié passant des chefs-d’œuvre du père aux petits trésors à découvrir des fils.

Places numérotées .

Rue Altaric Eglise Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté festivalmusicalanzy@gmail.com

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English : Les Musicales d’Anzy orgue et orchestre

L’événement Les Musicales d’Anzy orgue et orchestre Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III