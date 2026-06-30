Informations pratiques

Anzy-le-Duc

Fête d’Anzy-le-Duc

Dans le bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dès 6h du matin, brocante pour toute la journée. En même temps, marché d’artisans et de producteurs. Défilé de char.

Des structures gonflables seront là pendant l’après midi et dès 16h30 un spectacle gratuit diabolo, pole dance et cerceau aérien.

Repas servi à partir de 19h (bavette frites) ! Et à 21h de nouveau le spectacle gratuit

Soirée dansante

Pensez à prendre vos cartes repas auprès des membres du comité des fêtes ou par mail. .

Dans le bourg Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesanzyleduc@gmail.com

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English : Fête d’Anzy-le-Duc

L’événement Fête d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-30 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III