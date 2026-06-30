UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anzy-le-Duc

Fête d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc

dimanche 2 août 2026 · Anzy-le-Duc

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Dans le bourg
Ville
71110 Anzy-le-Duc
Département
Saône-et-Loire
Tarif
17 17 17 Autres Tarifs

Anzy-le-Duc

Fête d’Anzy-le-Duc

Dans le bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Dès 6h du matin, brocante pour toute la journée. En même temps, marché d’artisans et de producteurs. Défilé de char.
Des structures gonflables seront là pendant l’après midi et dès 16h30 un spectacle gratuit diabolo, pole dance et cerceau aérien.
Repas servi à partir de 19h (bavette frites) ! Et à 21h de nouveau le spectacle gratuit
Soirée dansante
Pensez à prendre vos cartes repas auprès des membres du comité des fêtes ou par mail.   .

Dans le bourg Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetesanzyleduc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête d’Anzy-le-Duc

L’événement Fête d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-30 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

À voir aussi à Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire)