Fête d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc
dimanche 2 août 2026 · Anzy-le-Duc
Informations pratiques
Anzy-le-Duc
Fête d’Anzy-le-Duc
Dans le bourg Anzy-le-Duc Saône-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Dès 6h du matin, brocante pour toute la journée. En même temps, marché d’artisans et de producteurs. Défilé de char.
Des structures gonflables seront là pendant l’après midi et dès 16h30 un spectacle gratuit diabolo, pole dance et cerceau aérien.
Repas servi à partir de 19h (bavette frites) ! Et à 21h de nouveau le spectacle gratuit
Soirée dansante
Pensez à prendre vos cartes repas auprès des membres du comité des fêtes ou par mail. .
Dans le bourg Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesanzyleduc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête d’Anzy-le-Duc
L’événement Fête d’Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-30 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
À voir aussi à Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire)
- Les Musicales d’Anzy Découverte de l’orgue Rue Altaric Anzy-le-Duc 13 août 2026
- Les Musicales d’Anzy orgue et orchestre Rue Altaric Anzy-le-Duc 13 août 2026
- Les Musicales d’Anzy Balade Brionnaise à vélo Anzy-le-Duc 14 août 2026
- Les Musicales d’Anzy Visite guidée de l’église Rue Altaric Anzy-le-Duc 14 août 2026
- Les Musicales d’Anzy Découverte de la direction d’orchestre Anzy-le-Duc 14 août 2026