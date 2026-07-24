Observation de l’éclipse en musique MFR Anzy-le-Duc

Informations pratiques

Anzy-le-Duc

Observation de l’éclipse en musique

MFR 37 Route des Augères Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

M71 Marcigny astronomie et les Musicales d’Anzy vous proposent une animation mêlant astronomie et musique.

A partir de 17h30, vous pourrez profiter du matériel et des conseils mis à votre disposition pour observer le ciel accompagnés par les bénévoles de l’association d’astronomie et de quelques intermèdes musicaux.

L’éclipse est prévue à 19h26.

Buvette .

MFR 37 Route des Augères Anzy-le-Duc 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 32 13 56 m71_marcigny_astronomie@proton.me

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English : Observation de l’éclipse en musique

L’événement Observation de l’éclipse en musique Anzy-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III