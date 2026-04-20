Concert apéritif au Jardin du luthier Concert esquissé du Duo de l’Orme cours Stanislas Mirecourt

Mirecourt

Concert apéritif au Jardin du luthier Concert esquissé du Duo de l’Orme

cours Stanislas Jardin du Luthier Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 19:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Concert Apéritif Concert esquissé du Duo de l’Orme.

Le musée vous donne rendez-vous pour un concert dans le cadre bucolique et agréable du Jardin du luthier.

Le duo de musiciens présente et interprète un répertoire de la période baroque (Schop, Bertali, Telemann & J.S. Bach) et est accompagné d’Héloïse Cuny, qui esquisse en direct des paysages et des scènes équestres.

Après la musique, le musée vous invite à partager un verre dans l’atmosphère agréable du Jardin du luthier.

Apportez une chaise ou un coussin pour vous installer à votre guise.

En cas de pluie, le concert sera reporté au musée.

Billet à prendre au Musée de Mirecourt, cours Stanislas, le Jour J.

Tarif 5,50 € tarif famille 11 € (2 adultes et 3 enfants de moins de 18 ans)

Renseignement et réservation au musée de MirecourtTout public

5.5 .

cours Stanislas Jardin du Luthier Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

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English :

Concert Apéritif Sketched concert by Duo de l’Orme.

The museum invites you to a concert in the pleasant, bucolic setting of the luthier’s garden.

The musical duo present and perform a repertoire from the Baroque period (Schop, Bertali, Telemann & J.S. Bach), accompanied by Héloïse Cuny, who sketches live landscapes and equestrian scenes.

After the music, the museum invites you to share a drink in the pleasant atmosphere of the Luthier’s Garden.

Bring a chair or cushion to settle in as you please.

In the event of rain, the concert will be rescheduled at the museum.

Tickets to be picked up at the Musée de Mirecourt, cours Stanislas, on the day of the concert.

Price: 5.50 ? family price: 11 ? (2 adults and 3 children under 18)

Information and booking at Musée de Mirecourt

L’événement Concert apéritif au Jardin du luthier Concert esquissé du Duo de l’Orme Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT