Concert apéritif au Jardin du luthier Concert Favino Lorier Quartet Jardin du Luthier Mirecourt

Mirecourt

Concert apéritif au Jardin du luthier Concert Favino Lorier Quartet

Jardin du Luthier 12 Quai Lebreuil Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Concert Apéritif Favino Lorier Quartet.

Le musée vous donne rendez-vous pour un concert dans le cadre bucolique et agréable du Jardin du luthier.

Le quartet interprète des compositions et reprend des standards du jazz manouche, influencé notamment par Django Reinhardt.

Le quartet est composé de Favino et Ringo Lorier, qui jouent des guitares manouches fabriquées à Mirecourt, à l’atelier Gérôme. Ils sont accompagnés de Damien Prud’Homme au saxophone et Gino Roman à la contrebasse.

Après la musique, le musée vous invite à partager un verre dans l’atmosphère agréable du Jardin du luthier.

Apportez une chaise ou un coussin pour vous installer à votre guise.

En cas de pluie, le concert sera reporté au musée.

Billet à prendre au Musée de Mirecourt, cours Stanislas, le Jour J.

Renseignement et réservation au Musée de MirecourtTout public

5.5 .

Jardin du Luthier 12 Quai Lebreuil Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

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English :

Concert Apéritif Favino Lorier Quartet.

The museum invites you to a concert in the pleasant, bucolic setting of the Luthier’s Garden.

The quartet performs compositions and covers gypsy jazz standards, influenced in particular by Django Reinhardt.

The quartet is made up of Favino and Ringo Lorier, who play gypsy guitars made in Mirecourt at the Gérôme workshop. They are accompanied by Damien Prud?Homme on saxophone and Gino Roman on double bass.

After the music, the museum invites you to share a drink in the pleasant atmosphere of the Luthier’s Garden.

Bring a chair or cushion to settle in as you please.

In the event of rain, the concert will be rescheduled at the museum.

Tickets to be picked up at the Musée de Mirecourt, cours Stanislas, on the day of the concert.

Information and booking at Musée de Mirecourt

L’événement Concert apéritif au Jardin du luthier Concert Favino Lorier Quartet Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT