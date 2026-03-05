Concert après-midi quatuors à cordes Festival International de Musique de Chambre de Charente Eglise Saint-Martial Chalais
Concert après-midi quatuors à cordes Festival International de Musique de Chambre de Charente Eglise Saint-Martial Chalais dimanche 17 mai 2026.
Concert après-midi quatuors à cordes Festival International de Musique de Chambre de Charente
Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le Festival International de Musique de Chambre en Charente présente des musiciens de renommée internationale venant de toute l’Europe.
.
Eglise Saint-Martial 23 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 83 chalaismusique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert après-midi quatuors à cordes Festival International de Musique de Chambre de Charente
The International Chamber Music Festival in Charente presents internationally renowned musicians from all over Europe.
L’événement Concert après-midi quatuors à cordes Festival International de Musique de Chambre de Charente Chalais a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Sud Charente