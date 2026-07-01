Concert Aquiu Project Un été à Bious Place de la fontaine Béost

Informations pratiques

Béost

Concert Aquiu Project Un été à Bious

Place de la fontaine Chez Trey Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Laissez-vous emporter par l’énergie d’Aquiú Project ! Avec une guitare, une trompette, un accordéon et leurs trois voix, ce trio palois vous invite à un voyage musical mêlant les sonorités de l’Est et d’ailleurs.

Restauration sur place. .

Place de la fontaine Chez Trey Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 15 89

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English : Concert Aquiu Project Un été à Bious

L’événement Concert Aquiu Project Un été à Bious Béost a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées