Concert Arkiane Crêperie la Fée Gourmande Paimpont
lundi 13 juillet 2026 · Crêperie la Fée Gourmande · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Concert Arkiane
Crêperie la Fée Gourmande 16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 20:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Venez découvrir le duo Arkiane lors d’un concert à Paimpont à la Crêperie la Fée Gourmande à 19h30, pour une durée d’1h15.
Arkiane, c’est la douceur d’un duo électro acoustique, Harpe, guitare (bouzouki/basse), et deux voix qui s’entremêlent. Arkiane explore différents univers musicaux à travers des compositions révélant leurs multiples influences, et le plaisir toujours renouvelé de casser les codes.
Prix libre .
Crêperie la Fée Gourmande 16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 89 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Arkiane Paimpont a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Brocéliande
À voir aussi à Paimpont (Ille-et-Vilaine)
- Balade contée L’été du Petit Peuple Paimpont 9 juillet 2026
- Balade contée Aux Origines de Brocéliande Paimpont 9 juillet 2026
- Balade contée Il était une fois Brocéliande à 15h00 Paimpont 11 juillet 2026
- Balade contée Lancelot au fil de l’eau Paimpont 13 juillet 2026
- Balade contée 1,2,3… lutins ! Office de tourisme Paimpont 13 juillet 2026