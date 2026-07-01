Concert Arkiane Crêperie la Fée Gourmande Paimpont

Informations pratiques

Paimpont

Concert Arkiane

Crêperie la Fée Gourmande 16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 20:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Venez découvrir le duo Arkiane lors d’un concert à Paimpont à la Crêperie la Fée Gourmande à 19h30, pour une durée d’1h15.

Arkiane, c’est la douceur d’un duo électro acoustique, Harpe, guitare (bouzouki/basse), et deux voix qui s’entremêlent. Arkiane explore différents univers musicaux à travers des compositions révélant leurs multiples influences, et le plaisir toujours renouvelé de casser les codes.

Prix libre .

Crêperie la Fée Gourmande 16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 89 63

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English :

L’événement Concert Arkiane Paimpont a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Brocéliande