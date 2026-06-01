Concert Atelier chant de Cherré Cherré-Au
Concert Atelier chant de Cherré Cherré-Au vendredi 19 juin 2026.
Cherré-Au
Concert Atelier chant de Cherré
Salle Beauregard Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:30:00
Date(s) :
2026-06-19
L’Atelier chant de Cherré organise un concert .
Salle Beauregard Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire atelierchantcherre@gmail.com
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English :
L’événement Concert Atelier chant de Cherré Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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