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Concert Atelier chant de Cherré Cherré-Au

Concert Atelier chant de Cherré Cherré-Au vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Salle Beauregard

Ville : 72400 Cherré-Au

Département : Sarthe

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cherré-Au

Concert Atelier chant de Cherré

Salle Beauregard Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :
2026-06-19

L’Atelier chant de Cherré organise un concert   .

Salle Beauregard Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire   atelierchantcherre@gmail.com

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English :

L’événement Concert Atelier chant de Cherré Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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