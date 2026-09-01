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[Concert / Ateliers] Hommage à Pauline Oliveros Rendez-vous à l’Inattendu Dieppe

dimanche 20 septembre 2026 · Rendez-vous à l'Inattendu · Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Rendez-vous à l'Inattendu
Adresse
/ 11 avenue Normandie Sussex
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[Concert / Ateliers] Hommage à Pauline Oliveros

Rendez-vous à l’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20 23:59:00

Date(s) :
2026-09-20

Prolongez la découverte de l’œuvre de Pauline Oliveros !
Le collectif Rotule vous propose plusieurs rendez-vous autour de la compositrice et de ses Sonic
Meditations

14h30 atelier ouvert à toutes et tous, avec ou sans expérience musicale
16h écoute d’une œuvre musicale de Pauline Oliveros
17h15 concert de Julie Michael
Un après-midi consacré aux musiques expérimentales, à la poésie et aux formes artistiques pluridisciplinaires.
Informations collectif-rotule.framer.website

Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.   .

Rendez-vous à l’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 

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English : [Concert / Ateliers] Hommage à Pauline Oliveros

L’événement [Concert / Ateliers] Hommage à Pauline Oliveros Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité

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