[Concert / Ateliers] Hommage à Pauline Oliveros Rendez-vous à l’Inattendu Dieppe
dimanche 20 septembre 2026 · Rendez-vous à l'Inattendu · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Concert / Ateliers] Hommage à Pauline Oliveros
Rendez-vous à l’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20 23:59:00
Date(s) :
2026-09-20
Prolongez la découverte de l’œuvre de Pauline Oliveros !
Le collectif Rotule vous propose plusieurs rendez-vous autour de la compositrice et de ses Sonic
Meditations
14h30 atelier ouvert à toutes et tous, avec ou sans expérience musicale
16h écoute d’une œuvre musicale de Pauline Oliveros
17h15 concert de Julie Michael
Un après-midi consacré aux musiques expérimentales, à la poésie et aux formes artistiques pluridisciplinaires.
Informations collectif-rotule.framer.website
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .
Rendez-vous à l’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Concert / Ateliers] Hommage à Pauline Oliveros
L’événement [Concert / Ateliers] Hommage à Pauline Oliveros Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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