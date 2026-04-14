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Concert ATTIK KLEVER Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire

Concert ATTIK KLEVER Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire vendredi 1 mai 2026.

Lieu : La Base Guinguette

Adresse : 12 Impasse du Lac

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Concert ATTIK KLEVER Soirées du Plan d’Eau

La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

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La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 44 84 33 

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English :

L’événement Concert ATTIK KLEVER Soirées du Plan d’Eau Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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