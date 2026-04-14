Concert ATTIK KLEVER Soirées du Plan d’Eau La Base Guinguette Talmont-Saint-Hilaire

Talmont-Saint-Hilaire

Concert ATTIK KLEVER Soirées du Plan d’Eau

La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

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La Base Guinguette 12 Impasse du Lac Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 44 84 33

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English :

L’événement Concert ATTIK KLEVER Soirées du Plan d’Eau Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral