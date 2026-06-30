Concert au Bistrot Belles Vues Calvignac
vendredi 14 août 2026 · Calvignac
Informations pratiques
Calvignac
Concert au Bistrot Belles Vues
Calvignac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le bistrot associatif Belles Vues propose une série de concert sur sa terrasse tout au long de l'été
Le bistrot associatif Belles Vues propose une série de concert sur sa terrasse tout au long de l'été. Des artistes variés se succèderont dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Venez nombreux au Bistrot Belle Vues !
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Calvignac 46160 Lot Occitanie +33 6 56 85 98 36
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English :
The community-run bistro Belles Vues is hosting a series of concerts on its terrace throughout the summer.
L’événement Concert au Bistrot Belles Vues Calvignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pnr des Causses du Quercy
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