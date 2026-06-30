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Concert au Bistrot Belles Vues Calvignac

vendredi 14 août 2026 · Calvignac

Concert au Bistrot Belles Vues Calvignac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
46160 Calvignac
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Calvignac

Concert au Bistrot Belles Vues

Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le bistrot associatif Belles Vues propose une série de concert sur sa terrasse tout au long de l'été

Le bistrot associatif Belles Vues propose une série de concert sur sa terrasse tout au long de l'été. Des artistes variés se succèderont dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Venez nombreux au Bistrot Belle Vues !

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Calvignac 46160 Lot Occitanie +33 6 56 85 98 36 

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English :

The community-run bistro Belles Vues is hosting a series of concerts on its terrace throughout the summer.

L’événement Concert au Bistrot Belles Vues Calvignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pnr des Causses du Quercy

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