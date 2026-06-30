Informations pratiques

Calvignac

Concert au Bistrot Belles Vues

Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le bistrot associatif Belles Vues propose une série de concert sur sa terrasse tout au long de l'été

Le bistrot associatif Belles Vues propose une série de concert sur sa terrasse tout au long de l'été. Des artistes variés se succèderont dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Venez nombreux au Bistrot Belle Vues !

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Calvignac 46160 Lot Occitanie +33 6 56 85 98 36

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English :

The community-run bistro Belles Vues is hosting a series of concerts on its terrace throughout the summer.

L’événement Concert au Bistrot Belles Vues Calvignac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pnr des Causses du Quercy