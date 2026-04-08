Théâtre toute la mer du monde ! (Alexis Delmastro– Cie De L’autre) à Calvignac Calvignac
Théâtre toute la mer du monde ! (Alexis Delmastro– Cie De L’autre) à Calvignac Calvignac dimanche 23 août 2026.
Calvignac
Théâtre toute la mer du monde ! (Alexis Delmastro– Cie De L’autre) à Calvignac
le bourg Calvignac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:15:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le comité d'animation de Calvignac organise une soirée théâtre de rue , une comédie tout public toute la mer du monde !
On arrive avec nos certitudes
Le comité d'animation de Calvignac organise une soirée théâtre de rue , une comédie tout public toute la mer du monde !
On arrive avec nos certitudes. On arrive en pensant savoir ce qu’est le son d’une guitare, ce qu’est le rock. On se trompe sur toute la ligne ! Et quand Alexis Delmastro arrive avec son groupe solo, on ne sait si l’on va en rire ou en pleurer ou les deux en même temps. On ne sait pas quand ça commence ou si c'est déjà fini. Johnny est mort, les Insus sont vieux, Noir désir c'est fini. Heureusement, il nous reste Alexis Delmastro. Ne le ratez pas !
Par la troupe Cie De L’autre
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le bourg Calvignac 46160 Lot Occitanie comite-animation-calvignac@hotmail.com
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Le comité d'animation de Calvignac organise une soirée théâtre de rue , une comédie tout public toute la mer du monde!
We arrive with our certainties
L’événement Théâtre toute la mer du monde ! (Alexis Delmastro– Cie De L’autre) à Calvignac Calvignac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Figeac
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