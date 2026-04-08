Calvignac

Théâtre toute la mer du monde ! (Alexis Delmastro– Cie De L’autre) à Calvignac

le bourg Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 21:15:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le comité d'animation de Calvignac organise une soirée théâtre de rue , une comédie tout public toute la mer du monde !

On arrive avec nos certitudes

Le comité d'animation de Calvignac organise une soirée théâtre de rue , une comédie tout public toute la mer du monde !

On arrive avec nos certitudes. On arrive en pensant savoir ce qu’est le son d’une guitare, ce qu’est le rock. On se trompe sur toute la ligne ! Et quand Alexis Delmastro arrive avec son groupe solo, on ne sait si l’on va en rire ou en pleurer ou les deux en même temps. On ne sait pas quand ça commence ou si c'est déjà fini. Johnny est mort, les Insus sont vieux, Noir désir c'est fini. Heureusement, il nous reste Alexis Delmastro. Ne le ratez pas !

Par la troupe Cie De L’autre

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le bourg Calvignac 46160 Lot Occitanie comite-animation-calvignac@hotmail.com

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Le comité d'animation de Calvignac organise une soirée théâtre de rue , une comédie tout public toute la mer du monde!

We arrive with our certainties

L’événement Théâtre toute la mer du monde ! (Alexis Delmastro– Cie De L’autre) à Calvignac Calvignac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Figeac