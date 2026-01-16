Le trail perché de Calvignac Calvignac

Le trail perché de Calvignac

le bourg Calvignac Lot

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

2026-06-20

La 4ᵉ édition du Trail perché de Calvignac, est un événement sportif accessible à tous les niveaux, une journée sportive dans un cadre naturel exceptionnel qui permettra au plus grand nombre de participants de découvrir le territoire à travers cet événement convivial et sportif. Plusieurs parcours chronométrés sont proposés, avec différents niveaux de difficulté et de dénivelé. Une randonnée non chronométrée est également ouverte au public.

le bourg Calvignac 46160 Lot Occitanie

English :

The 4? edition of the Trail perché de Calvignac, is a sporting event accessible to all levels, a sporting day in an exceptional natural setting that will allow the greatest number of participants to discover the territory through this friendly and sporting event

