Festival Les arts perchés à Calvignac Calvignac
Festival Les arts perchés à Calvignac Calvignac samedi 11 juillet 2026.
Calvignac
Festival Les arts perchés à Calvignac
dans le village Calvignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14
Les Arts Perchés 4e édition du festival d'art contemporain à Calvignac
Les Arts Perchés 4e édition du festival d'art contemporain à Calvignac. Les artistes s’installeront dans l'église, les rues, jardins et terrasses pendant quatre jours.
Hors des lieux d’exposition traditionnels, la création se déploie ici dans un cadre insolite, vivant et inspirant.
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dans le village Calvignac 46160 Lot Occitanie
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