Festival Les arts perchés à Calvignac Calvignac

Calvignac

Festival Les arts perchés à Calvignac

dans le village Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14

Les Arts Perchés 4e édition du festival d'art contemporain à Calvignac

Les Arts Perchés 4e édition du festival d'art contemporain à Calvignac. Les artistes s’installeront dans l'église, les rues, jardins et terrasses pendant quatre jours.

Hors des lieux d’exposition traditionnels, la création se déploie ici dans un cadre insolite, vivant et inspirant.

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dans le village Calvignac 46160 Lot Occitanie

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