Calvignac

La Fête Perchée de Calvignac

Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Venez prendre de la hauteur dans le village perchée de Calvignac et participez aux nombreuses animations prévues pour ce festival de musiques actuelles et de spectacles vivants !

Venez prendre de la hauteur dans le village perchée de Calvignac et participez aux nombreuses animations prévues pour ce festival de musiques actuelles et de spectacles vivants !

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Calvignac 46160 Lot Occitanie comite-animation-calvignac@hotmail.com

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English :

Get up high in the perched village of Calvignac and take part in the many activities planned for this festival of contemporary music and live performances.

L’événement La Fête Perchée de Calvignac Calvignac a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Figeac