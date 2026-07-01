Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac BALDANGO Calvignac
samedi 25 juillet 2026 · Calvignac
Informations pratiques
Calvignac
Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac BALDANGO
Bistrot Belles Vues Calvignac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Bistrot associatif Belles Vues propose une série de concerts sur sa terrasse tout au long de l'été
Le Bistrot associatif Belles Vues propose une série de concerts sur sa terrasse tout au long de l'été. Des artistes variés se succéderont dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez nombreux au Bistrot Belles Vues !
.
Bistrot Belles Vues Calvignac 46160 Lot Occitanie +33 6 56 85 98 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The community-run Bistrot Belles Vues is hosting a series of concerts on its terrace throughout the summer.
L’événement Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac BALDANGO Calvignac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Figeac