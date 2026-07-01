Informations pratiques

Calvignac

Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac BALDANGO

Bistrot Belles Vues Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Bistrot associatif Belles Vues propose une série de concerts sur sa terrasse tout au long de l'été

Le Bistrot associatif Belles Vues propose une série de concerts sur sa terrasse tout au long de l'été. Des artistes variés se succéderont dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Venez nombreux au Bistrot Belles Vues !

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Bistrot Belles Vues Calvignac 46160 Lot Occitanie +33 6 56 85 98 36

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English :

The community-run Bistrot Belles Vues is hosting a series of concerts on its terrace throughout the summer.

L’événement Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac BALDANGO Calvignac a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Figeac