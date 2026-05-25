Calvignac

Cinétoile sous les étoiles La venue de l’Avenir

le Bourg Calvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

À la tombée de la nuit, l’Astrolabe fait son cinéma sur grand-écran sous le ciel étoilé du Grand-Figeac ! réalisé par Cédric Klapisch

À la tombée de la nuit, l’Astrolabe fait son cinéma sur grand-écran sous le ciel étoilé du Grand-Figeac ! réalisé par Cédric Klapisch. Ce long métrage met en scène plusieurs personnages réunis autour d’un voyage entre passé et présent, mêlant récit familial et trajectoires de vie. Synopsis Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d'entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l'état des lieux. Ces lointains "cousins" vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d'une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s'inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir.

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le Bourg Calvignac 46160 Lot Occitanie

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English :

At dusk, the Astrolabe makes its cinema on the big screen under the starry sky of Grand-Figeac! directed by Cédric Klapisch

L’événement Cinétoile sous les étoiles La venue de l’Avenir Calvignac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Figeac