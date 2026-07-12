Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Concert au camping Le Plô

Recoules Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

Le restaurant du camping Le Plô vous propose des soirées concert tout le long de l’été !

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Rendez-vous au restaurant du camping Le Plô à Recoules pour des soirées concert.

Au programme :

Concert du groupe H-Tagadeux Trio les vendredis 24 juillet et 7 août ;

Concert de Lise Musique les vendredis 31 juillet et 21 août.

Réservez votre table et profitez d’une soirée animée ! (Réservation obligatoire) .

Recoules Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75 campingleploaveyron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The restaurant at Le Pl%F4 Campground is hosting concert nights all summer long!

L’événement Concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)