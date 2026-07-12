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Concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron

vendredi 24 juillet 2026 · Sévérac d'Aveyron

Concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Recoules
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif

Sévérac d’Aveyron

Concert au camping Le Plô

Recoules Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

Le restaurant du camping Le Plô vous propose des soirées concert tout le long de l’été !

Rendez-vous au restaurant du camping Le Plô à Recoules pour des soirées concert.
Au programme :
Concert du groupe H-Tagadeux Trio les vendredis 24 juillet et 7 août ;
Concert de Lise Musique les vendredis 31 juillet et 21 août.

Réservez votre table et profitez d’une soirée animée ! (Réservation obligatoire)   .

Recoules Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75  campingleploaveyron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The restaurant at Le Pl%F4 Campground is hosting concert nights all summer long!

L’événement Concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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