Concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron
vendredi 24 juillet 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Concert au camping Le Plô
Recoules Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21
Le restaurant du camping Le Plô vous propose des soirées concert tout le long de l’été !
–
Rendez-vous au restaurant du camping Le Plô à Recoules pour des soirées concert.
Au programme :
Concert du groupe H-Tagadeux Trio les vendredis 24 juillet et 7 août ;
Concert de Lise Musique les vendredis 31 juillet et 21 août.
Réservez votre table et profitez d’une soirée animée ! (Réservation obligatoire) .
Recoules Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75 campingleploaveyron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The restaurant at Le Pl%F4 Campground is hosting concert nights all summer long!
L’événement Concert au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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