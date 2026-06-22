Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

La médiathèque de Sévérac d’Aveyron prend ses quartiers d’été pour un après-midi au bord du lac livres et revues à découvrir, à feuilleter sur la plage, avant de plonger dans l’eau pour une baignade… ou dans un livre pour une histoire !

–

Rendez-vous de 15h à 18h, au lac de la Cisba, pour une pause lecture au bord de l’eau.

Tout public | Gratuit .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

The Sévérac d’Aveyron library is setting up shop for an afternoon by the lake: books and magazines to discover, to flip through on the beach, before diving into the water for a swim… or into a book for a story!

L’événement La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)