La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron
jeudi 16 juillet 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
La médiathèque de Sévérac d’Aveyron prend ses quartiers d’été pour un après-midi au bord du lac livres et revues à découvrir, à feuilleter sur la plage, avant de plonger dans l’eau pour une baignade… ou dans un livre pour une histoire !
–
Rendez-vous de 15h à 18h, au lac de la Cisba, pour une pause lecture au bord de l’eau.
Tout public | Gratuit .
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
The Sévérac d’Aveyron library is setting up shop for an afternoon by the lake: books and magazines to discover, to flip through on the beach, before diving into the water for a swim… or into a book for a story!
L’événement La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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