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La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron

jeudi 16 juillet 2026 · Sévérac d'Aveyron

La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sévérac d’Aveyron

La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20

La médiathèque de Sévérac d’Aveyron prend ses quartiers d’été pour un après-midi au bord du lac livres et revues à découvrir, à feuilleter sur la plage, avant de plonger dans l’eau pour une baignade… ou dans un livre pour une histoire !

Rendez-vous de 15h à 18h, au lac de la Cisba, pour une pause lecture au bord de l’eau.

Tout public | Gratuit   .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie  

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English :

The Sévérac d’Aveyron library is setting up shop for an afternoon by the lake: books and magazines to discover, to flip through on the beach, before diving into the water for a swim… or into a book for a story!

L’événement La médiathèque prend l’air… au lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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