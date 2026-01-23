Exposition  Entre ciel et terre  au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron

Sévérac d’Aveyron

Exposition Entre ciel et terre au château de Sévérac

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-03

Dans la continuité de sa participation au dispositif Arts dans la Cité en 2025, Marc Petit, artiste aquarelliste, présente cette année Entre ciel et terre .

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Exposition estivale du 4 juillet au 30 août 2026 au château de Sévérac d’Aveyron (salle au dessus de la chapelle).

Ce travail, développé sur deux ans, marque une étape importante dans sa découverte et son appropriation de l’aquarelle. L’exposition rassemble une sélection d’œuvres consacrées au paysage, principalement issues de photographies réalisées lors de ses voyages dans la région de Sévérac d’Aveyron et des Grands Causses.

À travers ces aquarelles, il explore la lumière, la couleur et l’atmosphère, à partir de paysages où le ciel occupe une place centrale, en dialogue avec la nature et les structures environnantes.

Quelques mots :

Inspiré par les impressionnistes, Marc Petit s’intéresse à la manière dont la lumière transforme un lieu et en modifie la perception. Ses œuvres invitent à la contemplation, où le regard se laisse porter par les couleurs et l’atmosphère du paysage, entre réalité et impression.

Je ne cherche pas à restituer fidèlement un sujet, mais à en traduire une sensation, une atmosphère. À travers l’aquarelle, j’explore les transparences, les superpositions de teintes et les variations de lumière pour créer des paysages sensibles, parfois légèrement décalés.

Exposition comprise dans le billet d’entrée au château de Sévérac (valable deux jours consécutifs, incluant toutes les visites guidées et animations de journée) 5 .

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 66 84 contact@severacdaveyron.fr

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English :

Following on from his participation in the Arts dans la Cité program in 2025, watercolor artist Marc Petit presents Entre ciel et terre this year.

L’événement Exposition Entre ciel et terre au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)