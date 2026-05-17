Arts dans la cité | Boutiques d’artisans d’art Sévérac d’Aveyron
Arts dans la cité | Boutiques d’artisans d’art Sévérac d’Aveyron mercredi 1 juillet 2026.
Sévérac d’Aveyron
Arts dans la cité | Boutiques d’artisans d’art
Cité médiévale de Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Au cœur de la cité médiévale de Sévérac-le-Château, découvrez les boutiques d’artisans, entre créativité, savoir-faire et belles rencontres.
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Artisans, artistes et créateurs ouvrent et investissent des échoppes de la cité médiévale pour partager leurs savoir-faire et leurs créations uniques, le temps d’un été.
Bijoux, céramiques, illustrations, objets décoratifs ou créations artisanales chaque boutique réserve de belles découvertes dans une ambiance chaleureuse et authentique.
Prenez le temps de flâner, de pousser les portes des échoppes et d’aller à la rencontre de ceux qui font vivre la cité autrement. Une visite pleine de surprises au cœur d’un village chargé d’histoire. .
Cité médiévale de Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
In the heart of the medieval town of Sévérac-le-Château, discover the artisan shops, where creativity, craftsmanship, and wonderful encounters come together.
L’événement Arts dans la cité | Boutiques d’artisans d’art Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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