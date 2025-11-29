Exposition Millefeuilles de la Cie Areski

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-23

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-06-23

Découvrez la dernière exposition de la médiathèque de Sévérac d’Aveyron autour des œuvres de la Compagnie Areski. Un univers en noir et blanc, entre l’infime et l’infini, de la vieillesse à la venue au monde…

–

Exposition à retrouver à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron, du 23 juin au 12 juillet.

Munis d’une lampe de poche, les spectateurs sont invités à explorer un espace plongé dans la pénombre. Au gré des faisceaux lumineux, tout un monde de papier se dévoile, des silhouettes apparaissent en quête de mouvement, des scènes émergent, évoquant des trajectoires de vie rêvées ou vécues, des instants précieux et d’autres anodins.

Chacun va animer cet univers de papier en créant son propre théâtre d’ombres dans un temps suspendu entre l’enfance et le monde adulte.

Exposition en lien avec le spectacle Millefeuilles joué le mercredi 24 juin à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

Discover the latest exhibition at the Sévérac d’Aveyron media library, featuring works by Compagnie Areski. A world in black and white, between the infinitesimal and the infinite, from old age to coming into the world?

L’événement Exposition Millefeuilles de la Cie Areski Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)