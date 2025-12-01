Spectacle  Millefeuilles  Sévérac d’Aveyron

Spectacle Millefeuilles

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Mercredi 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

De brèves histoires tendres et burlesques mettant en scène un personnage fantasque qui, pour échapper à la solitude, va s’inventer tout un monde…

Rendez-vous le mercredi 24 juin à 11h, 15h et 17h, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.

Durée 45 min.

Tout public dès 6 ans.

Spectacle pop-up installations de papier jeux d’ombres par la Compagnie Areski

Ces petites formes sont un hymne à l’imagination et à la liberté de créer, à travers un univers en pop-up qui se déploie verticalement à la moindre page tournée. Des silhouettes et des décors y évoluent image par image (stop motion), dans un enchaînement gestuel qui crée une continuité narrative et donne l’illusion du mouvement.

Avec la virtuosité et la subtilité qu’on lui connaît, Lukasz Areski est au faîte de son art dans ce poème visuel et émouvant, qui ne laissera personne indifférent, petits et grands. TTT Télérama

Tarifs de 5 € à 10 €

Places limitées. Réservation et renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Sévérac d’Aveyron au 05 65 47 67 31.

En lien avec l’exposition du 23 juin au 12 juillet. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 67 31 severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

Short, tender and burlesque stories featuring a whimsical character who, to escape loneliness, invents a whole world for himself?

