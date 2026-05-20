Sévérac d’Aveyron

Spectacle Raconte & moi

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Un spectacle de conte et découverte artistique autour d’albums jeunesse proposé par la compagnie Hoirs-Logerie.

Le conte illustré se découvre, se regarde, s’écoute et s’imagine. Tous les sens sont en éveil devant une valse de mots, de sons et d’images.

Une rencontre entre la littérature jeunesse, la musique, la marionnette et le théâtre d’objets.

Dans le cadre de Partir en livre en partenariat avec Aporia Culture. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 66 84 contact@severacdaveyron.fr

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English :

A storytelling and artistic discovery show based on children’s albums, presented by the Hoirs-Logerie company.

L’événement Spectacle Raconte & moi Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)