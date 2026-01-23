La librairie fête la musique Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Sévérac d’Aveyron

La librairie fête la musique

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique avec les Tontons Georges, guitare, basse et gouaille pour chanter Brassens.

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Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

Come celebrate music with Les Tontons Georges, guitar, bass and gouaille to sing Brassens.

L’événement La librairie fête la musique Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)