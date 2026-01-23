La librairie fête la musique Place de la Gare Sévérac d’Aveyron
La librairie fête la musique Place de la Gare Sévérac d’Aveyron dimanche 21 juin 2026.
Sévérac d’Aveyron
La librairie fête la musique
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique avec les Tontons Georges, guitare, basse et gouaille pour chanter Brassens.
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Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
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English :
Come celebrate music with Les Tontons Georges, guitar, bass and gouaille to sing Brassens.
L’événement La librairie fête la musique Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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