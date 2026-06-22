Sévérac d’Aveyron

Pique-nique et animation en famille

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Venez prendre un peu l’air et vous retrouver au bord du lac de la Cisba pour partager un pique-nique et une activité en famille. Chacun apporte quelque chose à partager.

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Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

Come get some fresh air and spend time together by Lake Cisba to enjoy a picnic and a family activity. Everyone should bring something to share.

L’événement Pique-nique et animation en famille Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)