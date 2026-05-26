Concert au camping Les Calquières Sévérac d’Aveyron
Concert au camping Les Calquières Sévérac d’Aveyron mardi 7 juillet 2026.
Sévérac d’Aveyron
Concert au camping Les Calquières
Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Le camping Les Calquières à Sévérac d’Aveyron vous propose tout l’été des concerts chaque mardi du 7 juillet au 25 août !
Rendez-vous au restaurant du camping Les Calquières chaque mardi de l’été à partir de 19h.
Réservez votre table et profitez d’une soirée animée. .
Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 82 contact@camping-calquieres.com
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English :
Les Calquières campsite in Sévérac d’Aveyron offers concerts every Tuesday from July 7 to August 25!
L’événement Concert au camping Les Calquières Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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