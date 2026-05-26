Sévérac d’Aveyron

Concert au camping Les Calquières

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Le camping Les Calquières à Sévérac d’Aveyron vous propose tout l’été des concerts chaque mardi du 7 juillet au 25 août !

Rendez-vous au restaurant du camping Les Calquières chaque mardi de l’été à partir de 19h.

Réservez votre table et profitez d’une soirée animée. .

Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 82 contact@camping-calquieres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Calquières campsite in Sévérac d’Aveyron offers concerts every Tuesday from July 7 to August 25!

L’événement Concert au camping Les Calquières Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)