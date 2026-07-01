Concert de Duo Zéphyr Sévérac d’Aveyron
jeudi 16 juillet 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Concert de Duo Zéphyr
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Laissez-vous porter par les sonorités du Duo Zéphyr, entre musiques du monde et jazz, dans le cadre exceptionnel du château de Sévérac.
–
Jeudi 16 juillet à 20h30, au château de Sévérac, le Duo Zéphyr propose un concert mêlant musiques du monde et jazz.
À travers un dialogue entre harpe chromatique, vibraphone et percussions, Émilie Chevillard et Florian Chaigne invitent le public à un voyage musical empreint de contrastes et d’influences venues d’ailleurs.
Tarifs
Adulte 10 €
Enfant 5 € 5 .
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
Let yourself be carried away by the sounds of the Zéphyr Duo, blending world music and jazz, in the exceptional setting of the Château de Sévérac.
L’événement Concert de Duo Zéphyr Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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