Sévérac d’Aveyron

Festival Détours du Monde | Concert de Blick Bassy

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La 23e édition du festival Détours du Monde fera escale à Sévérac d’Aveyron pour une soirée d’ouverture exceptionnelle avec Blick Bassy, dans l’écrin majestueux de la cour du château de Sévérac.

–

CONCERT BLICK BASSY

Afro-soul & indie-pop

Pour lancer cette nouvelle édition, le public aura le privilège de découvrir sur scène Blick Bassy, artiste majeur de la scène musicale internationale.

Auteur–compositeur–interprète et producteur camerounais, Blick Bassy développe une œuvre singulière, à la croisée de l’afro-soul, du folk et des musiques contemporaines.

Chantant en langue bassa, il façonne une musique à la fois intime et universelle, portée par une voix haute, fragile et lumineuse. Son dernier album Madíbá déploie une série de fables autour de l’eau, où se mêlent délicates lignes de guitare, textures électroniques et arrangements subtils de cuivres.

Sur scène, Blick Bassy installe une atmosphère rare, presque suspendue, où chaque morceau devient un espace d’écoute et de résonance. Une musique épurée et profondément habitée, qui relie mémoire, poésie et modernité.

Dans la cour du Château de Sévérac, ce concert d’ouverture promet un moment d’une grande intensité, entre émotion contenue et beauté fragile.

Après le concert, un repas partagé sera organisé dans la cour du château.

Samedi 11 juillet 2026 à 19h00

Château de Sévérac SÉVÉRAC D’AVEYRON

Réservez votre billet en ligne.

Tarifs 2026

Tarif plein 14 €

Tarif réduit 12–18 ans 7 €

Gratuit − de 12 ans

Pass festival 95 €

Concert organisé dans le cadre de la 23e édition du festival Détours du Monde. 14 .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 23rd edition of the Détours du Monde festival makes a stopover in Sévérac d’Aveyron for an exceptional opening night with Blick Bassy, in the majestic setting of the courtyard of the Château de Sévérac.

L’événement Festival Détours du Monde | Concert de Blick Bassy Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)