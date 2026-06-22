Concert violoncelle & violon Recoules Prévinquières Sévérac d’Aveyron
vendredi 10 juillet 2026 · Recoules Prévinquières · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Concert violoncelle & violon
Recoules Prévinquières Eglise de Prévinquières Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Venez profiter d’un concert de violoncelle et violon à Prévinquières. Les deux artistes interpréteront des musiques de Bach, Vivaldi, Kdaly, Ravel, Haendel et Aznavour. Après le concert, un moment convivial est proposé avec tapas et boissons.
Violoncelle Aurore ALIX
Violon Vincent FORESTIER
Concert à l’église de Prévinquières.
Places limitées, pensez à réserver au 06 52 90 01 12 12 .
Recoules Prévinquières Eglise de Prévinquières Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 52 90 01 12 claudeforestier@free.fr
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English :
Come enjoy a cello and violin concert in %E0 Pr%E9vinqui%E8res. The two artists will perform works by Bach, Vivaldi, Kdaly, Ravel, Handel, and Aznavour. After the concert, join us for a friendly get-together with tapas and drinks.
L’événement Concert violoncelle & violon Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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