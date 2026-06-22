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Soirée méchoui et concert Route de Lavernhe Sévérac d’Aveyron

Soirée méchoui et concert Route de Lavernhe Sévérac d’Aveyron

Soirée méchoui et concert Route de Lavernhe Sévérac d’Aveyron dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Route de Lavernhe
Adresse
Recoules-Prévinquières
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Tarif
22 Tarif de base plein tarif

Sévérac d’Aveyron

Soirée méchoui et concert

Route de Lavernhe Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Venez profiter d’une repas concert en compagnie d’Alexandre Chassagnac au camping Le Plô !
Au menu entrée ; méchoui et dessert.
Sur réservation au 06 86 63 63 75. 22  .

Route de Lavernhe Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75  campingleploaveyron@gmail.com

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English :

Come enjoy a dinner concert with Alexandre Chassagnac at Le Pl%F4 Campground!

L’événement Soirée méchoui et concert Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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