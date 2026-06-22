Soirée méchoui et concert Route de Lavernhe Sévérac d’Aveyron
Soirée méchoui et concert Route de Lavernhe Sévérac d’Aveyron dimanche 12 juillet 2026.
Sévérac d’Aveyron
Soirée méchoui et concert
Route de Lavernhe Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Venez profiter d’une repas concert en compagnie d’Alexandre Chassagnac au camping Le Plô !
Au menu entrée ; méchoui et dessert.
Sur réservation au 06 86 63 63 75. 22 .
Route de Lavernhe Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75 campingleploaveyron@gmail.com
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English :
Come enjoy a dinner concert with Alexandre Chassagnac at Le Pl%F4 Campground!
L’événement Soirée méchoui et concert Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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