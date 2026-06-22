Soirée méchoui et concert Route de Lavernhe Sévérac d’Aveyron dimanche 12 juillet 2026.

Sévérac d’Aveyron

Soirée méchoui et concert

Route de Lavernhe Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez profiter d’une repas concert en compagnie d’Alexandre Chassagnac au camping Le Plô !

Au menu entrée ; méchoui et dessert.

Sur réservation au 06 86 63 63 75. 22 .

Route de Lavernhe Recoules-Prévinquières Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75 campingleploaveyron@gmail.com

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English :

Come enjoy a dinner concert with Alexandre Chassagnac at Le Pl%F4 Campground!

L’événement Soirée méchoui et concert Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)