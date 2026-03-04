Concert au Cantou de Floirac

Floirac Lot

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2026-05-09 20:30:00

2026-05-09

Venez vibrer avec les Blue Tone Stompers qui mettent le feu avec leur musique, subtil mélange de ska et de rocksteady et le Big Mountain County qui a construit sa réputation sur scène avec des performances étourdissantes et un rock psychédélique

Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 38 51 38 91

Come and vibrate with the Blue Tone Stompers who set the stage on fire with their music, a subtle blend of ska and rocksteady, and Big Mountain County who have built their reputation on stage with stunning performances and psychedelic rock

