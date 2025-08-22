Circuit de la couasne de Floirac Floirac Lot
Circuit de la couasne de Floirac Floirac Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la couasne de Floirac
Circuit de la couasne de Floirac 46600 Floirac Lot Occitanie
Durée : 120 Distance : 6800.0 Tarif :
Une balade très diversifiée sur le territoire de la commune de Floirac, ruisseau, couasne (bras mort), moulin, fontaine, croix de chemin et murets de pierres sèches… un bonheur !
La rivière Dordogne déplace régulièrement son lit
English :
A very varied walk in the commune of Floirac, with a stream, a couasne (stillwater), a mill, a fountain, roadside crosses and low drystone walls… a delight!
The Dordogne River regularly replaces its bed
Deutsch :
Ein sehr abwechslungsreicher Spaziergang auf dem Gebiet der Gemeinde Floirac, Bach, Couasne (toter Arm), Mühle, Brunnen, Wegkreuze und Trockensteinmauern? ein Glück!
Der Fluss Dordogne verlagert sein Bett regelmäßig
Italiano :
Si tratta di una passeggiata molto varia attraverso il comune di Floirac, con un ruscello, una couasne (braccio morto), un mulino, una fontana, croci e bassi muretti a secco: una delizia!
Il fiume Dordogna cambia regolarmente il suo letto
Español :
Es un paseo muy variado por el municipio de Floirac, con un arroyo, una couasne (brazo muerto), un molino, una fuente, cruces y muros bajos de piedra seca… ¡una delicia!
El río Dordoña cambia regularmente de cauce
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot