Circuit de la couasne de Floirac Floirac Lot

Circuit de la couasne de Floirac

Circuit de la couasne de Floirac 46600 Floirac Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 6800.0 Tarif :

Une balade très diversifiée sur le territoire de la commune de Floirac, ruisseau, couasne (bras mort), moulin, fontaine, croix de chemin et murets de pierres sèches… un bonheur !

La rivière Dordogne déplace régulièrement son lit

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A very varied walk in the commune of Floirac, with a stream, a couasne (stillwater), a mill, a fountain, roadside crosses and low drystone walls… a delight!

The Dordogne River regularly replaces its bed

Deutsch :

Ein sehr abwechslungsreicher Spaziergang auf dem Gebiet der Gemeinde Floirac, Bach, Couasne (toter Arm), Mühle, Brunnen, Wegkreuze und Trockensteinmauern? ein Glück!

Der Fluss Dordogne verlagert sein Bett regelmäßig

Italiano :

Si tratta di una passeggiata molto varia attraverso il comune di Floirac, con un ruscello, una couasne (braccio morto), un mulino, una fontana, croci e bassi muretti a secco: una delizia!

Il fiume Dordogna cambia regolarmente il suo letto

Español :

Es un paseo muy variado por el municipio de Floirac, con un arroyo, una couasne (brazo muerto), un molino, una fuente, cruces y muros bajos de piedra seca… ¡una delicia!

El río Dordoña cambia regularmente de cauce

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot