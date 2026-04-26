Concert au Casino Circus Casino Circus Carnac vendredi 1 mai 2026.
Casino Circus 41 avenue des Salines Carnac Morbihan
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Tous les weekend profitez d’une soirée musicale au restaurant du Casino. Gratuit et ouvert à tous. Réservations au 02 97 52 64 64
Vendredi 1er mai LOS SHAMANES (soirée latino)
Samedi 2 mai Mlle GUINGUETTE
Vendredi 8 mai Y CLOSER
Samedi 9 mai MY RAINBOW
Vendredi 15 mai LOUIS DELORGE (piano et contrebasses)
Samedi 16 mai Y CLOSER
Samedi 23 mai VARIÉTY SHOW
Vendredi 29 mai ACOUSTIC SESSION
Samedi 30 mai FABDAN
Dimanche 31 mai Y CLOSER
Vendredi 5 juin LOUIS DELORGE
Samedi 6 juin Mlle GUINGUETTE
Vendredi 12 juin SERGENT PEPPER
Samedi 13 juin ACOUSTIC SESSION
Vendredi 19 juin LOUIS DELORGE
Samedi 20 juin FABDAN
Dimanche 21 juin FOUDEZIK
Vendredi 26 juin AUMERA
Samedi 27 juin MISTER LO
Vendredi 3 juillet Y CLOSER
Samedi 4 juillet YEP !
Vendredi 10 juillet Y CLOSER
Samedi 11 juillet ACOUSTIC SESSION
Vendredi 17 juillet Y CLOSER
Samedi 18 juillet MLLE GUINGUETTE
Vendredi 24 juillet Y CLOSER
Samedi 25 juillet MY RAINBOW
Samedi 1er août blind test (COTTY)
Jeudi 6 août apéro concert Y CLOSER
Vendredi 7 août LOUIS DELORGE (piano et contrebasses)
Samedi 8 août SISTA FLOW
Jeudi 13 août apéro concert Y CLOSER
Vendredi 14 août blind test (COTTY)
Samedi 15 août MLLE GUINGUETTE
Jeudi 20 août apéro concert Y CLOSER
Vendredi 21 août GOOD TIMES
Samedi 22 août YEP !
Jeudi 27 août apéro concert Y CLOSER
Vendredi 28 août ACOUSTIC SESSION
Samedi 29 août AUMERA .
L’événement Concert au Casino Circus Carnac a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT 56
