Concert au Chalet avec Chafao Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Chafao

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Ce soir, le Chalet reçoit le groupe Chafao pour le plaisir de tous ! Ambiance Gipsy, latino et chansons françaises assurées ! Bien sûr, à ne rater sous aucun prétexte car ce sera un moment convivial, seul ou accompagné…

Pensez à réserver votre table car succès assuré ! .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Chafao

L’événement Concert au Chalet avec Chafao Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves