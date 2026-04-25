Concert au Chalet avec Django’s Dream Le Chalet Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Django’s Dream

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Avez-vous prévu de passer une soirée 100% Jazz ? Seul ou accompagné, venez donc au Chalet et profitez du talent du Django’s dream . Vous êtes assurés de passer une excellente soirée aux couleurs du jazz manouche. Pensez à réserver une table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Django’s Dream

L’événement Concert au Chalet avec Django’s Dream Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves