Les dangers de la lecture Centre culturel Lucien Basse Cathalinat Salies-de-Béarn
Les dangers de la lecture Centre culturel Lucien Basse Cathalinat Salies-de-Béarn jeudi 21 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Les dangers de la lecture
Centre culturel Lucien Basse Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les dangers de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.
Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire c’est important de lire . On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure. La réalité ne s’avérerait elle pas beaucoup plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne dissimulerait elle pas de sombres dangers ?
Billetterie sur https://www.helloasso.com/associations/un-oiseau-sur-la-tete/evenements/les-dangers-de-la-lecture-titus .
Centre culturel Lucien Basse Cathalinat 2 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.unoiseausurlatete@gmail.com
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English : Les dangers de la lecture
L’événement Les dangers de la lecture Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Béarn des Gaves
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