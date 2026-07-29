UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Miss Moya Le Chalet Salies-de-Béarn

vendredi 21 août 2026 · Le Chalet · Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Miss Moya Le Chalet Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Chalet
Adresse
1 boulevard Saint Guily
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Miss Moya

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? C’est le tour de Miss Moya qui revisite la chanson française et internationale d’hier et d’aujourd’hui. Pensez à réserver votre table !   .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Chalet avec Miss Moya

L’événement Concert au Chalet avec Miss Moya Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves

À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)