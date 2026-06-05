Concert au Château de Keriolet Concarneau
Concert au Château de Keriolet Concarneau samedi 20 juin 2026.
Concarneau
Concert au Château de Keriolet
Château de Keriolet Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert de harpe celtique, de guitare, voix et banjo. Mélodies celtiques et latines.
Tarifs sur réservation de 4€ (enfants) à 10€ (adultes)
Sur place de 6€ (enfants) à 12€ (adultes) .
Château de Keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 44 44 98 00
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English :
L’événement Concert au Château de Keriolet Concarneau a été mis à jour le 2026-06-02 par OTC CCA
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