Concarneau

Concert au Château de Keriolet

Château de Keriolet Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert de harpe celtique, de guitare, voix et banjo. Mélodies celtiques et latines.

Tarifs sur réservation de 4€ (enfants) à 10€ (adultes)

Sur place de 6€ (enfants) à 12€ (adultes) .

Château de Keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 7 44 44 98 00

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English :

L’événement Concert au Château de Keriolet Concarneau a été mis à jour le 2026-06-02 par OTC CCA