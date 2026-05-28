Concert au CHU Estaing Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes CHU Estaing Clermont-Ferrand
jeudi 10 décembre 2026 · CHU Estaing · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Concert au CHU Estaing Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes
CHU Estaing 5bis rue Molière Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 15:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
À l’approche des fêtes de fin d’année, les musiciens de l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes offrent une parenthèse musicale aux patients et personnels soignants des trois sites du CHU de Clermont-Ferrand.
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CHU Estaing 5bis rue Molière Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr
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English :
%C0 As the end-of-year holidays approach, the musicians of the Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra are offering a musical interlude to patients and healthcare staff at the three campuses of the Clermont-Ferrand University Hospital.
L’événement Concert au CHU Estaing Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans
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