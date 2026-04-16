Carennac

Concert au Cloître La Clef des Champs

95 Rue du Prieuré Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’orchestre de chambre La Clef des Champs est un jeune ensemble musical fondé en 2019

L’orchestre de chambre La Clef des Champs est un jeune ensemble musical fondé en 2019. Il se déplace pour des concerts principalement au profit de la sauvegarde du patrimoine architectural, de causes caritatives, ou de l’animation des communes rurales

Entrée par la Cour du Prieuré

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95 Rue du Prieuré Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 69 66 89 72

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English :

L?orchestre de chambre La Clef des Champs is a young musical ensemble founded in 2019

L’événement Concert au Cloître La Clef des Champs Carennac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Dordogne