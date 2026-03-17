Pays d’Art et d’Histoire Visite nature Carennac, entre patrimoine, faune et flore

D43 Carennac Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-04-30 11:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Guidés par une spécialiste de la LPO et une guide conférencière, vous apprendrez à observer la faune et la flore et à comprendre l’équilibre entre Patrimoine et biodiversité

Guidés par une spécialiste de la LPO et une guide conférencière, vous apprendrez à observer la faune et la flore et à comprendre l’équilibre entre Patrimoine et biodiversité. Ce parcours vous mènera sur les traces de ceux qui peuplent des bords de l’eau et du bâti.

La LPO mettra des paires de jumelles à disposition.

Avec Magali Constant de la Ligue de Protection des Oiseaux du Lot et Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art.

Réservation obligatoire sur le site internet ou dans les offices de tourisme.

Pays d'art et d'histoire www.pays-vallee-dordogne.com Info au 05 65 81 33 65

.

D43 Carennac 46110 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided by an LPO specialist and a tour guide, you will learn to observe flora and fauna and understand the balance between heritage and biodiversity

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite nature Carennac, entre patrimoine, faune et flore Carennac a été mis à jour le 2026-03-17 par VD Pays Art & Histoire