concert au Filhémon Le Fil Hémon Rennes Vendredi 26 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

concert suivi d’un temps convivial , une auberge espagnole

Le TRIO ARCHIBALD, c’est trois voix qui s’unissent et s’entremêlent, soutenues par une guitare et un ukulélé. C’est un répertoire qui explore tous les horizons, de Brassens aux Beatles en passant par des chants italiens, les Mills Brothers et autres petites perles à découvrir ou redécouvrir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T22:00:00.000+02:00

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filhemon2020@gmail.com

Le Fil Hémon 26 rue Louis Hémon, Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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