concert au Filhémon Le Fil Hémon Rennes
concert au Filhémon Le Fil Hémon Rennes vendredi 26 juin 2026.
concert au Filhémon Le Fil Hémon Rennes Vendredi 26 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine
concert suivi d’un temps convivial , une auberge espagnole
Le TRIO ARCHIBALD, c’est trois voix qui s’unissent et s’entremêlent, soutenues par une guitare et un ukulélé. C’est un répertoire qui explore tous les horizons, de Brassens aux Beatles en passant par des chants italiens, les Mills Brothers et autres petites perles à découvrir ou redécouvrir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T22:00:00.000+02:00
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filhemon2020@gmail.com
Le Fil Hémon 26 rue Louis Hémon, Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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