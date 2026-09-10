Concert au Grand Orgue, Cathédrale Saint-Étienne, Toulouse

Informations pratiques

Concert au Grand Orgue Dimanche 20 septembre, 17h00 Cathédrale Saint-Étienne Haute-Garonne

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce concert au grand orgue, instrument classé, constitue chaque année l’événement emblématique de clôture des Journées européennes du patrimoine.

Pierre Barthez, titulaire de l’orgue, proposera un récital dont le jeu sera retransmis sur un grand écran installé dans le chœur de la cathédrale, afin de permettre au public de mieux observer l’interprétation.

Une présentation de l’instrument précédera le concert.

Cathédrale Saint-Étienne Place Saint Etienne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0561520382 http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/culture-et-tourisme/cathedrale-saint-etienne La cathédrale de Toulouse est considérée comme la première expression du gothique méridional. Elle est le résultat d’une succession de partis architecturaux distincts et indépendants s’échelonnant entre le XIe et le XXe siècle. Métro : ligne B – station François Verdier. Bus : Linéo 1, 8 et 9, ligne 29 – arrêt François Verdier.

Ce concert au Grand Orgue, instrument classé, est l’évènement emblématique clôturant chaque année les JEP. Il remporte chaque année un immense succès.

©Catherine Maillard pour les amis de la Cathédrale Saint Etienne