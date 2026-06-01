Concert au Grand Temple de Seloncourt Ensemble Il Parlatorio Musique des couvents Grand Temple Seloncourt samedi 27 juin 2026.

Seloncourt

Concert au Grand Temple de Seloncourt Ensemble Il Parlatorio Musique des couvents

Grand Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:15:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’ensemble IL Parlatorio a été créé par sa directrice artistique, la violoncelliste Aleksandra Brzo´skowska, dans le cadre de ses recherches sur les instruments de musique dans l’entourage des couvents en Italie du nord aux XVIé et XVIIé siècles, qu’elle poursuit depuis 2022 sous la forme d’un doctorat à la Sorbonne.

Aleksandra est fascinée par la condition de ces femmes musiciennes qui émerveillaient toute l’Europe, invisibles derrière les fenêtres grillagées des couvents, et par leur musique dont la sensualité et la vitalité n’ont rien à envier à leurs contemporains plus célèbres. .

Grand Temple 31 Rue du Château d’Eau Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cossiesfantutti@gmail.com

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L’événement Concert au Grand Temple de Seloncourt Ensemble Il Parlatorio Musique des couvents Seloncourt a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD