Charolles

Concert au jardin

Jardin de la sous-préfecture, rue de la Madeleine Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:30:00

fin : 2026-06-24 20:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Concert dans le cadre exceptionnel du jardin de la sous-préfecture, avec des ensembles d’accordéons, de violoncelle, et un trio jazz piano, saxophone et voix. Gratuit. .

Jardin de la sous-préfecture, rue de la Madeleine Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Concert au jardin

L’événement Concert au jardin Charolles a été mis à jour le 2026-06-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III