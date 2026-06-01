Concert au jardin Charolles
Concert au jardin Charolles mercredi 24 juin 2026.
Charolles
Concert au jardin
Jardin de la sous-préfecture, rue de la Madeleine Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:30:00
fin : 2026-06-24 20:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Concert dans le cadre exceptionnel du jardin de la sous-préfecture, avec des ensembles d’accordéons, de violoncelle, et un trio jazz piano, saxophone et voix. Gratuit. .
Jardin de la sous-préfecture, rue de la Madeleine Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Concert au jardin
L’événement Concert au jardin Charolles a été mis à jour le 2026-06-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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