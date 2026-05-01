Béziers

CONCERT AU JARDIN LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE BÉZIERS MÉDITERRANÉE

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée proposent un concert en plein air mêlant classique, jazz, films et musiques variées.

Les élèves du Conservatoire Béziers Méditerranée, réunis en ensembles de clarinettes et saxophones, vous invitent à un voyage musical aux multiples couleurs. Leur programme éclectique traverse les styles, du classique au jazz, de la variété aux musiques traditionnelles et de films, tout en affirmant une identité forte. Des extraits de Casse-Noisette, de la Suite Holberg ou encore des films du Studio Ghibli mettront en lumière les timbres chaleureux des saxophones. Un concert en plein air à savourer dans le cadre du Musée Fayet.

Réservation obligatoire. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : CONCERT AU JARDIN LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE BÉZIERS MÉDITERRANÉE

Students from the Conservatoire Béziers Méditerranée present an open-air concert combining classical, jazz, film and a variety of music.

L’événement CONCERT AU JARDIN LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE BÉZIERS MÉDITERRANÉE Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34