Concert au jardin piano-voix, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Concert au jardin piano-voix Vendredi 28 août, 16h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00

Lucile, autrice-compositrice-interprète basée à Lille. À travers ses compositions en français, aux influences pop, l’artiste aborde des thèmes comme l’hypersensibilité et l’amour de soi. Sa musique, en piano/voix, transmet des émotions sincères et accessibles à tous les publics.

Stefan propose une musique poétique où le slam se mêle à la chanson à texte avec une sensibilité toute personnelle. Entre guitare, piano et harmonisations à plusieurs voix, il construit un univers riche et chaleureux. Ses morceaux voyagent de l’acoustique intimiste à des passages plus dynamiques, portés par l’énergie de la superposition d’instruments.

Durée du concert : 2 x 35 minutes + bord de plateau avec les artistes

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12482/concert-piano-voix-double-affiche-lucile-et-stefan »}]

Une création originale pour le festival Les heures dorées 2026, musique à la bibliothèque, avec les artistes lillois Lucile et Stéfan

Les heures dorées 2025, Lucie Baratte _ BmL