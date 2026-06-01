Concert au jardin piano-voix, Médiathèque Jean Lévy, Lille
Concert au jardin piano-voix, Médiathèque Jean Lévy, Lille vendredi 28 août 2026.
Concert au jardin piano-voix Vendredi 28 août, 16h00 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00
Lucile, autrice-compositrice-interprète basée à Lille. À travers ses compositions en français, aux influences pop, l’artiste aborde des thèmes comme l’hypersensibilité et l’amour de soi. Sa musique, en piano/voix, transmet des émotions sincères et accessibles à tous les publics.
Stefan propose une musique poétique où le slam se mêle à la chanson à texte avec une sensibilité toute personnelle. Entre guitare, piano et harmonisations à plusieurs voix, il construit un univers riche et chaleureux. Ses morceaux voyagent de l’acoustique intimiste à des passages plus dynamiques, portés par l’énergie de la superposition d’instruments.
Durée du concert : 2 x 35 minutes + bord de plateau avec les artistes
Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12482/concert-piano-voix-double-affiche-lucile-et-stefan »}]
Une création originale pour le festival Les heures dorées 2026, musique à la bibliothèque, avec les artistes lillois Lucile et Stéfan
Les heures dorées 2025, Lucie Baratte _ BmL
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