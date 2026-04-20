Gorre

Concert au marché fermier: 50/50

Place de l’église Gorre Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Lors du marché fermier semi nocturne profitez du concert du groupe 50/50. Le groupe, composé de 5 musiciens et chanteurs, basé à Cussac, reprend les standards de la musique pop rock, de variété française et propose quelques unes de leurs compositions. De la pop rock de campagne qui se donne à 100 %. .

Place de l’église Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 06 55 tourisme@ouestlimousin.com

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English : Concert au marché fermier: 50/50

L’événement Concert au marché fermier: 50/50 Gorre a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Ouest Limousin